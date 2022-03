Arturo Vidal - Reprodução

Publicado 15/03/2022 18:47

Rio - A declaração de Vidal de que tem o desejo de jogar no Flamengo não caiu nada bem na Inter de Milão. De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o clube italiano não gostou nada da postura do atleta e decidiu multá-lo.

A Inter acredita que Vidal não respeitou seu contrato, que vai até junho. O atleta foi repreendido pelo clube e informado da multa. A tendência é que ele deixe mesmo o time europeu ao fim do vínculo.

Em entrevista à TNT, Vidal não escondeu seu sonho de vestir a camisa rubro-negra.

"Tenho o sonho de jogar lá, não posso negar. Quando puder, eu vou lá. Espero que seja em breve. Se o treinador ou os dirigentes me quiserem, haverá uma reaproximação e farei o possível para chegar lá. O capítulo da Europa pode ser encerrado. Não sei se está na hora, mas se acontecer, meu objetivo é muito claro: ganhar tudo com o Flamengo, lutar pela Libertadores”, declarou.