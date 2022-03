Arturo Vidal - Reprodução

Arturo VidalReprodução

Publicado 16/03/2022 12:42

Rio - O meia Arturo Vidal, de 34 anos, voltou a afirmar na última semana que deseja jogar no Flamengo e ainda disse que fará o possível para realizar esse seu sonho na próxima janela de transferências no meio do ano. Porém, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, o posicionamento do chileno nos bastidores é bastante diferente do exposto publicamente.

Segundo Nicola, um dirigente do Flamengo afirmou que o jogador da Inter de Milão não demonstra a mesma empolgação quando o clube carioca tenta procurá-lo para negociar. Fora das câmeras, Vidal estaria reforçando que deseja seguir no futebol europeu e não estaria disposto a reduzir o seu salário.

Um dos destaques da seleção chilena, Vidal tem passagens por grandes clubes do futebol europeu como Juventus, Bayern e Barcelona. Atualmente, o jogador, de 34 anos, atua pela Inter de Milão.