Zagueiro do Flamengo, PabloMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/03/2022 10:00

Rio - Último reforço do Flamengo, o zagueiro Pablo já teve sua situação regularidade e pode fazer sua estreia pelo clube carioca no próximo domingo. De acordo com informações do portal "UOL", o defensor, de 30 anos, tem impressionado nos treinamentos do clube carioca, por conta da boa forma física.

O jogador deixou o Lokomotiv, da Rússia, para acertar com o Flamengo. após a explosão da guerra na Ucrânia. Pela negociação, o Rubro-Negro vai pagar 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 15,84 milhões) de maneira parcelada nos próximos anos.



Pablo trabalhou com Paulo Sousa no Bordeaux, da França, e o português deu aval para os dirigentes do Flamengo buscarem a contratação. A zaga é considerada um dos setores mais problemáticos do clube carioca. O defensor deverá chegar para ser titular.