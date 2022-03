Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Paulo SousaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/03/2022 14:37

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o clássico contra o Vasco que acontece na noite desta quarta-feira, às 20h, no Maracanã, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Cinco desfalques, três na zaga e dois pelo lado esquerdo do campo, chamou a atenção.

Paulo Sousa não poderá contar com: Léo Pereira, punido com o terceiro cartão amarelo contra o Bangu; Rodrigo Caio, ainda se recuperando de um problema no joelho e Gustavo Henrique, que já treina com o grupo, porém está em recondicionamento. Cleiton e Pablo, recém-chegado, também não foram relacionados. Os laterais Renê e Ramon também não estavam presentes na lista.

Os jogadores aptos para o jogo são: Andreas Pereira, Bruno Henrique, David Luiz, Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Fabrício Bruno, Filipe Luís, Gabigol, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Marinho, Matheus Cunha, Matheus França, Matheuzinho, Noga, Pedro, Rodinei, Thiago Maia, Vitinho e Arão.