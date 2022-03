Bruno Henrique já marcou sete gols no Vasco desde a chegada ao Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Bruno Henrique já marcou sete gols no Vasco desde a chegada ao FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/03/2022 19:08

O Flamengo está escalado para pegar o Vasco nesta quarta-feira, às 20h, no Maracanã, para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Para este duelo, o técnico Paulo Sousa não poderá contar com Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, lesionados, e Léo Pereira, suspenso.

A dúvida estava no meio de campo, se o português iria manter Andreas Pereira, que vive um mau momento na temporada, ou se iria colocar João Gomes, destaque do Fla no ano. Paulo Sousa optou pela experiência e escalou o belga.

O Flamengo, portanto, vai a campo com: Hugo; Fabricio Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Arão, Andreas, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.

O jogo da volta é no próximo domingo, às 16h, também no Maracanã. Vale ressaltar que o Flamengo, por ter tido a melhor campanha na Taça Guanabara, tem a vantagem do empate.