Publicado 16/03/2022 17:34

Rio - Na última terça-feira (15), a Portuguesa-RJ recebeu o Sampaio Corrêa, em confronto realizado no estádio Luso-Brasileiro, pela segunda fase da Copa do Brasil. Entre os 2.358 torcedores presentes para assistir o duelo, um nome conhecido pela torcida do Flamengo chamou a atenção. O ex-presidente do Rubro-Negro, Eduardo Bandeira de Mello, esteve presente no estádio, assistindo ao duelo. Após o confronto, Bandeira encontrou os jogadores Patrick e Cafú, que passaram pela base do clube e hoje atuam na Portuguesa, e recebeu uma camisa do clube da Ilha do Governador de presente. Confira:

Eduardo Bandeira de Mello esteve no comando do Flamengo de 2013 até 2018. Em seu mandato, o clube chegou a utilizar o Estádio Luso-Brasileiro (que na época, havia sido apelidado de Ilha do Urubu), para mandar alguns de seus jogos, por conta de um imbróglio com a gestora do Maracanã.