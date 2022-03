Reinier - Reprodução

Reinier Reprodução

Publicado 16/03/2022 19:56

Rio – Na tarde desta quarta-feira (16), o Borussia Dortmund derrotou o FSV Mainz 05 por 1 a 0, em duelo válido pela Bundesliga. Mesmo sem entrar em campo, o meio-campista brasileiro Reinier chamou a atenção de torcedores do Flamengo, seu ex-clube. Isto porque, em publicação nas redes sociais após a partida, o atleta mostrou ter recebido um presente de outro ex-atleta do Rubro-Negro: o atacante Hernane Brocador. Confira:

Reinier mostrando o presente que recebeu de Hernane Brocador Reprodução/Instagram

"Esse presente vou guardar com carinho. Recebaaaaaa a do Brocador", disse o meio-campista na postagem.



Como visto na publicação, Reinier ganhou uma camisa do Flamengo da temporada de 2013, onde Hernane Brocador comandou a equipe Rubro-Negra, que, na época era comandada pelo treinador interino (que foi efetivado em seguida), Jayme de Almeida, rumo ao título da Copa do Brasil daquele ano. O atacante foi o artilheiro da competição, com oito gols marcados.



No entanto, o presente não estava sendo usado por Reinier, e sim pelo meio-campista norte-americano Giovanni Reyna, de 19 anos, que também faz parte do elenco do Borussia Dortmund.