Pablo ao lado da esposa e dos filhos - Gilvan de Souza/Flamengo

Pablo ao lado da esposa e dos filhosGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/03/2022 15:38 | Atualizado 17/03/2022 16:12

Rio - Em coletiva de imprensa realizada no começo da tarde desta quinta-feira (17), o zagueiro Pablo foi apresentado oficialmente no Flamengo. Ao lado do vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, e do diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, o jogador respondeu as perguntas da imprensa, que participou da primeira coletiva presencial desde o início da pandemia. Confira os destaques da apresentação do atleta:

Pablo iniciou a coletiva de imprensa sendo perguntado sobre o trabalho do técnico Paulo Sousa. Vale lembrar que o jogador já trabalho com o Mister quando estava no Bordeaux, da França.

"É um cara que confio muito, que tá botando uma filosofia de trabalho no Flamengo agora, e isso precisa de uma adaptação, algo que é normal em todo começo de trabalho. Acredito que com o tempo o time dele vai estar com as peças mais bem definidas.", disse o atleta.

Em seguida, o zagueiro foi perguntado em qual lado prefere atuar no campo:

"Me vejo ajudando. Seja do lado direito, esquerdo, pelo meio… Quem vai saber disso é o Mister. Acho que o mais importante é o time. Quando o time vai bem, o individual sobressai. É difícil falar de que lado vou jogar. O Paulo saberá a melhor maneira e ele mexe bastante no time de acordo com circunstâncias de jogo. É um trabalho novo, que precisa de adaptação. É um trabalho que vai encaixar com o tempo, até por ser um trabalho novo", disse o defensor.

Confira outros trechos da entrevista:

Estrutura do CT Ninho do Urubu

O Flamengo é um time europeu no Brasil. Não falo isso da boca pra fora, pra me valorizar pra torcida ou pros dirigentes, mas sim pela estrutura q temos aqui. Tive alguns anos na Europa e consegui ver várias estruturas lá. O Flamengo, se não está melhor, está igual."

Escolha pelo Flamengo

Esse projeto de carreira é muito grande. Estou numa equipe de muita qualidade, vamos disputar todos os títulos, e temos condições de ganhar todos, pelo elenco e qualidade dos atletas que estão aqui. Pela minha parte profissional, sou um jogador de 30 anos, tenho uma carreira ainda pela frente. Não vou mentir, eu ainda penso numa Seleção Brasileira, e o flamengo pode me proporcionar isso. Estes detalhes profissionais fizeram com que eu decidisse estar aqui.

Contato do Marcos Braz

"O Marcos Braz ligou pro meu empresário numa terça-feira, e disse que ele iria me ligar na quinta-feira. Eu disse não. Eu vou pro Rio e converso com ele pessoalmente."

Trabalho com Paulo Sousa no Bordeaux

"Sempre fui um atleta muito focado e determinado, de imposição física. Mas antigamente não gostava muito de tentar jogar com a bola. Se faz um esforço muito grande para recuperar e para jogar você precisa estar disposto. O Paulo me tirou da zona de conforto"

Possibilidade de estrear no domingo, contra o Vasco

"Como falei antes na FlaTV (canal oficial do Rubro-Negro no Youtube), eu estava fazendo trabalhos individuais a uns 10 dias. Antes disso, eu estava jogando normal, fiz a pré-temporada, não tive nenhum problema. Mas a disposição mesmo você tem que perguntar pro Mister. Já estou trabalhando tem uns três dias e ele vai decidir isso. Me sinto bem."

Diferença do Pablo do Corinthians e do Flamengo

"A barba e o cabelo (risos). Falando sério, a experiência. Já se passaram quatro anos, tive um tempo para jogar no futebol europeu, volto com mais experiência.

Primeiras impressões com a estrutura do Flamengo

"Primeira impressão foi espetacular. Eu já tinha visto a estutura por video, mas pessoalmente é uma coisa diferente."

Jogadores do atual elenco que já atuou em outras oportunidades

"Joguei com o Rodinei, na Ponte Preta. Também estive ao lado do Filipe Luís na Seleção Brasileira."

Situação de Guerra na Rússia e na Ucrânia

"Todo mundo achou que seria fácil contratar jogadores da Rússia e da Ucrânia. Uma situação de guerra não é boa para ninguém. A situação estava ficando muito complicada na rua, até na parte financeira. Não conseguíamos fazer transações. Minha família já não se sentia tão confortável com essa situação, tudo isso gerou um incômodo pessoal pra mim. Foi aí que decidi voltar para o Brasil sem nada. Com isso, conversei com o pessoal do Lokomotiv Moscow, pedi a rescisão, abri mão do meu contrato e vim."