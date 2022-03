Parceria é para o futebol feminino do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Parceria é para o futebol feminino do FlamengoFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/03/2022 12:21 | Atualizado 17/03/2022 12:49

Em coletiva realizada, na tarde da última quarta-feira na Gávea, foi anunciada a nova parceria entre Flamengo e Mercado Livre. Além de estampar sua logo marca nas costas do uniforme feminino, a empresa, junto com o clube lançou o projeto "Elas Jogam".

O Mercado Livre disponibilizará um kit, a partir da próxima segunda-feira, que conterá uma bola, uma bolsa, uma garrafinha d'água e uma carta que garante matrícula e bolsa integral às meninas que tenham interesse em fazer parte de uma das 69 escolas que estão participando do projeto.

Garotas de 4 a 22 anos poderão participar do projeto, de acordo com Thais Nicolau, diretora do Mercado Livre. "O principal objetivo é que qualquer menina que queira se desenvolver no futebol tenha a isso. Seja através do kit quanto também pela bolsa integral. Qualquer menina entre 4 e 22 anos de idade pode participar. O kit vem com uma bola, uma garrafinha de água e uma bolsa para que elas levem seus materiais para jogar. E cupom de desconto para compra das chuteiras. Dentro dessa caixa vem uma cartinha que matricula a menina no projeto “Elas Jogam”.", afirmou.