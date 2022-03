Bruno Henrique - Gilvan de Souza/Flamengo

O atacante Bruno Henrique sofreu uma luxação no ombro após choque com jogador do Vasco, no clássico em que o Flamengo venceu por 1 a 0, na noite da última quarta-feira, pela ida das semifinais do Campeonato Carioca, no Maracanã. Em exame realizado no atleta foi descartada uma fratura no local, mas o camisa 27 ainda pode ser preocupação para o treinador Paulo Sousa.

Com o ocorrido, Bruno Henrique foi substituído e ficou ausente durante todo o segundo tempo da partida. Os torcedores do Flamengo ficaram preocupados e, por isso, após o jogo, o atacante tranquilizou os rubro-negros em rede social.

"Obrigado a todos pelo apoio e mensagens positivas. Vou ficar bem logo, que Deus abençoe. Boa noite.", escreveu.

Ainda, outro jogador que pode fazer avaliações é David Luiz. O zagueiro torceu o joelho em um lance sozinho, porém, mesmo com o desconforto, o atleta permaneceu em campo até o final. O esperado é que o exame não aponte lesão.