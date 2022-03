Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Paulo SousaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/03/2022 09:51

Rio - O Flamengo não teve uma atuação de muito brilho, mas derrotou o Vasco por 1 a 0 no Maracanã. Ao fim da partida, o técnico Paulo Sousa falou sobre as dificuldades que sua equipe teve de furar o bloqueio do clube de São Januário que atuou de forma recuada no clássico.

"Enfrentamos um adversário que procurou defender, contra-atacar e buscar situações nas bolas paradas. Foi mais ou menos o que aconteceu durante o jogo. No segundo tempo, nosso adversário procurou ter um pouco mais de velocidade e arriscou em nível individual uma pressão mais rápida. Muitas vezes jogamos muito para trás e temos que superar essa pressão. É algo que temos que melhorar, sobretudo nos últimos minutos de jogo, quando temos mais controle. Se sairmos dessa pressão, teremos mais espaço para encontrar capacidade de finalização", disse.

Com o resultado, o Flamengo pode perder por um gol de diferença no próximo domingo que avança de fase. Questionado sobre conquistar o coração dos torcedores, o técnico relembrou a passagem de Jorge Jesus pelo Rubro-Negro.

"A forma de conquistar o coração do torcedor, dos jogadores e de todos é sendo o mais coerente e honesto com todos. É a forma que eu vivo, com honestidade e trabalho, dedicação e paixão. Não me escondo, tenho minhas convicções e procuro fazer com que todos os jogadores cresçam para uma identidade em comum do nosso jogo. Dessa maneira, com a sinergia com nossa nação vamos até as vitórias. Agradeço o carinho de todos. Há um passado importante (com Jorge Jesus), mas olhando para o que é o passado do Flamengo não é algo que corresponda com o número de vitórias e a grandeza do clube. De toda forma, darei o meu melhor para render e deixar todos satisfeitos. Esse reconhecimento será através de vitórias", disse.