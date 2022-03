Goleiro Santos - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Goleiro Santos Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/03/2022 17:28

Rio - O diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, foi questionado nesta quinta-feira sobre uma possível negociação com o goleiro Santos, do Athletico-PR, e também com o atacante Marcos Antônio, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O jogador de 21 anos está no Brasil após conflitos militares da Rússia no território ucraniano.

"Não temos nada com o Marcos Antônio, jogador do Shakhtar Donestk e hoje também não temos nada encaminhado com o Santos, goleiro do Athletico-PR", afirmou.



Na última quarta-feira, Matheus França, atacante revelado nas categorias de base do Flamengo foi especulado no Real Madrid. De acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, o clube espanhol está monitorando o jogador de 17 anos e pretende investir na joia rubro-negra.

"No momento não temos nenhuma proposta por Matheus França. Sabemos que o Flamengo forma e tem grandes atletas na base. O trabalho de capitação e formação de atletas no clube é muito bem feito. Além disso, o atleta que é formado aqui convive com um nível de cobrança e pressão que ele vai encontrar em pouquíssimos clubes do mundo", disse Bruno Spindel nesta quinta-feira.