Cacau Cotta - Divulgação

Cacau Cotta Divulgação

Publicado 17/03/2022 14:02

Rio - O diretor de relações externas do Flamengo, Cacau Cotta, criticou o presidente do Vasco, Jorge Salgado e o vice-geral Carlos Osório por terem feito pressão na arbitragem após o clássico contra o Rubro-Negro, na semifinal do Carioca, na última quarta. Em entrevista ao "globoesporte.com", o dirigente do clube da Gávea afirmou que não foi a primeira vez que os rivais adotaram essa postura.

"Ontem (quarta), depois de uns 40 minutos após o término do jogo, eu fiquei surpreendido quando encontrei o presidente Salgado e o Osório (vice-presidente do Vasco) na porta do vestiário da arbitragem acompanhados de seguranças aos berros pressionando a arbitragem, coisa que já vem acontecendo em outros jogos. O Flamengo está alerta e atento. No grito ninguém vai levar, futebol é dentro das quatro linhas", disse.

A reclamação dos vascaínos foi por conta do pênalti assinalado após intervenção do VAR. O zagueiro do Vasco, Anderson Conceição, tocou com a mão na bola. Além de afirma que a penalidade foi bem marcada, Cacau Cotta disse que arbitragem ainda ignorou uma infração dentro da área de Quintero em Bruno Henrique.

"A forma como está sendo conduzida a pressão na arbitragem pelos co-irmãos durante os jogos, nos intervalos e após os jogos insistentemente tem nos assustado até porque a Ferj tem sido bastante transparente na condução do processo. É sempre muita histeria", disse.