Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 17/03/2022 19:10 | Atualizado 17/03/2022 19:11

Gustavo Henrique Alexandre Vidal/Flamengo Rio - O zagueiro Gustavo Henrique pode deixar o Flamengo em breve. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o defensor, que não vem sendo aproveitado no time carioca, despertou o interesse de São Paulo e Internacional.

Segundo Nicola, os dois clubes já fizeram uma consulta tanto ao estafe de Gustavo quanto ao Flamengo. A ideia do Internacional era ter o zagueiro por empréstimo, mas uma compra não estaria descartada. Já o São Paulo só trabalha com a primeira opção. O alto salário do jogador pode ser um entrave para a negociação.

Gustavo Henrique não vem sendo aproveitado pelo técnico Paulo Sousa e disputou apenas três partidas em 2022. A tendência é que ele perca ainda mais espaço, já que o Rubro-Negro acertou nesta semana a contratação do zagueiro Pablo.