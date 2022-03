Ex-goleiro do Palmeiras, Marcos critica punição a Gabigol: 'Politicamente correto enchendo o saco'

Marcos, ex-goleiro do Palmeiras - Reprodução/Instagram

Publicado 18/03/2022 16:17

Rio - Na noite da última quinta-feira (17), procurador geral do TJD-RJ, André Valentim, denunciou o atacante do Flamengo, Gabigol, por ter comemorado um gol provocando a torcida do Vasco. Com a notícia da denúncia, muitos torcedores de vários clubes do país dividiram suas opiniões. Nesta sexta-feira (19), o ex-goleiro do Palmeiras, Marcos, fez duras críticas à atitude do tribunal. Confira:

"Atenção: daqui a pouco vão falar que essa comemoração ofende as pessoas que não tem braços, a dança ofende quem não sabe dançar, a mão na orelha, ofende os surdos, a comemoração do Hulk ofende quem não tem músculos, e assim vai, faz o gol, pede desculpas ao adversário , isso vai ser lindo, o politicamente correto enchendo o saco até nas comemorações, ahh, vai se lascar, continuem artilheiros, façam festas nas comemorações, nossa paixão pelo esporte passa pela raiva em ver os adversários comemorarem e a felicidade de comemorar um gol do nosso time, prazer, FUTEBOL", disse o campeão da Copa do Mundo de 2002.

Vale lembrar que o próprio atacante do Flamengo também declarou nas redes sociais não ter gostado da denúncia do TJD-RJ, e ainda debochou. Veja: