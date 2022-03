Rio de Janeiro - 25/01/2020 - Bill do Flamengo comemora seu gol durante partida contra a equipe do Volta Redonda no estadio do Maracanã valido pelo Taca Guanabara. Foto: Luciano Belford/Agência O Dia - Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 18/03/2022 15:35

Rio - O atacante Bill, cria da base do Flamengo, e que estava atuando pelo Dnipro-1, da Ucrânia, é o novo reforço do Sport para a temporada de 2022. O jogador, inclusive, já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e está livre para atuar na Copa do Nordeste, cujo as inscrições de novos atletas se encerram nesta sexta-feira (18).

O atleta chega ao Rubro-Negro por empréstimo até a metade deste ano, com possibilidade de renovação até o final de dezembro. Isto porque, a FIFA estipulou regras e condições específicas para os jogadores e treinadores que possuem contrato com clubes da Rússia e da Ucrânia, por conta dos ataques liderados por Vladimir Putin. Com isto, todos os contratos com tais equipes foram suspensas até o final desta temporada, deixando os atletas e técnicos livres para assinarem com outros clubes sem sofrerem punições.

Vale destacar ainda que, pelo clube da Ilha do Retiro, Bill poderá atuar somente na Copa do Nordeste e na Série B do Campeonato Brasileiro. Isto porque, as inscrições de novos atletas para o Campeonato Pernambucano foram encerradas no começo desta semana. Vale lembrar ainda que o clube foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil para o Altos, do Piauí.