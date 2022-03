Jorge Jesus - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 18/03/2022 13:57

Rio - Ex-membro da comissão técnica de Jorge Jesus, Evandro Mota revelou os motivos que levaram o Mister a deixar o Flamengo em 2020. Em entrevista à ESPN, ele afirmou que o extracampo acabou sendo decisivo para que o português aceitasse a proposta de retornar ao Benfica.

“Olha, com certeza a gente tem que contextualizar. Qual era o cenário daquela época? Fora do país, em uma COVID, com incertezas, com fechamentos das coisas, inclusive do campeonato, sem público, uma incerteza geral e previsões catastróficas que tinham aqui para o Brasil”, iniciou Evandro.

“Previsões que não se realizaram, mas apavoraram as pessoas, deixaram pânico nas pessoas. Eu me colocando na posição deles… Eu fui para Curitiba, estava com a minha família; eles (Jesus e o restante da comissão) trancados em casa no Rio de Janeiro com a família longe, a família não podia vir para cá. Foi todo um contexto que não foi só isso…”, completou.

Jorge Jesus ficou um ano no comando do Flamengo. Neste período, o treinador conquistou uma Libertadores, um Brasileirão, uma Recopa, uma Supercopa do Brasil e um Campeonato Carioca.