Taça da Libertadores é cobiçada por todos - Divulgação

Taça da Libertadores é cobiçada por todosDivulgação

Publicado 18/03/2022 12:17

Com todos os 32 clubes classificados para a Libertadores, a Conmebol confirmou os integrantes de cada pote para o sorteio dos grupos, que acontece na próxima sexta-feira, dia 25. O Flamengo é um dos oito cabeças de chave ao lado de outros três brasileiros (Palmeiras, Atlético-MG e Athletico-PR).



Os potes para o sorteio da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores 2022 estão confirmados! O sorteio será na próxima sexta, dia 25/3.



#GloriaEterna pic.twitter.com/p305wxuhZw — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 18, 2022

No pote 1, o Flamengo pode cair num grupo mais complicado, com dois argentinos (Vélez Sarsfield e Estudiantes, que veio da pré-Libertadores), ou um mais tranquilo, como Emelec (Equador), Deportivo Táchira (Venezuela) e Always Ready (Bolívia), por exemplo.



O único brasileiro que o Rubro-Negro pode enfrentar é o América-MG, já que o sorteio não permite dois clubes do mesmo país no grupo, a não ser que um deles (que estará no pote 4) venha da pré-Libertadores.



Os participantes da Libertadores estão divididos da seguinte maneira:

POTE 1

Palmeiras

River Plate

Boca Juniors

Flamengo

Nacional

Peñarol

Atlético-MG

Athletico-PR (Atual campeão da Sul-Americana)



POTE 2

Cerro Porteño

Libertad

Independiente del Valle

Universidad Católica

Emelec

Corinthians

Colo Colo

Vélez Sarsfield



POTE 3

Sporting Cristal

Deportivo Cali

Bragantino

Deportivo Táchira

Alianza Lima

Tolima

Colón

Caracas



POTE 4

Fortaleza

Always Ready

Talleres

Independiente Petrolero

Olimpia

América-MG

Estudiantes

The Strongest