Diego Alves, goleiro do Flamengo Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 18/03/2022 12:45

Diego Alves faz história com a camisa do Flamengo desde 2017, nos piores e melhores momentos. O goleiro já foi muito requisitado e, com Paulo Sousa no comando, de forma inédita, é reserva. Sem ser utilizado desde o dia 27 de fevereiro, quando o Rubro-Negro empatou com o Resende por 2 a 2, a ausência do defensor foi questionada em coletiva de imprensa ao vice-presidente Marcos Braz, na última quinta-feira.

Sem posicionamento sobre o futuro de Diego Alves no Flamengo, o dirigente afirmou que é necessário aguardar o decorrer da temporada, que está só no início.

"O Flamengo ainda não tem nenhuma decisão (sobre renovação de contrato). Existe uma temporada inteira ainda e as coisas serão estabelecidas dentro desse tempo. Agora não tem nada.", esclareceu Marcos Braz no Ninho do Urubu.

Mesmo em sua primeira temporada como reserva, o goleiro não vem atuando com frequências há duas temporadas. O defensor jogou 49 das 75 partidas do Flamengo em 2021. Agora, com Paulo Sousa, o atleta atuou, apenas, em duas de 11 na temporada.