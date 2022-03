Bruno Spindel - Alexandre Vidal / Flamengo

Bruno SpindelAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 18/03/2022 14:45

Rio - O Flamengo, clube que mais vezes foi campeão do Campeonato Carioca, está em busca de mais uma conquista para sua galeria de troféus. Após vencer em 2019, 2020 e 2021, o Rubro-Negro, que está nas semifinais da atual edição da competição, está em busca do seu tetracampeonato consecutivo. O diretor executivo de futebol do clube, Bruno Spindel, revelou, inclusive, uma cobrança interna para que o Clube da Gávea conquiste o título.

"Estamos acostumados a lidar com a cobrança. O Filipe Luís é o atleta que expressa melhor essa questão aqui, já jogou por muitos anos na Europa e na Seleção. Ele sabe o nível da cobrança e da expectativa que se tem com quem está aqui. Vejo isso de forma natural. O torcedor pode ter certeza que não falta uma gota de esforço. Às vezes, o torcedor quer uma coisa, mas sai outra. Luta, trabalho e comprometimento nunca vai faltar", disse o dirigente, antes de completar:

"A gente sempre quer vencer clássico, temos a vantagem de dois resultados iguais então temos boa vantagem. Esperamos que a Nação lote o Maracanã para apoiar e a gente confia e quer que a equipe passe para a final. Óbvio que a gente quer o reconhecimento e conexão com o torcedor, viver o que a gente viveu nos títulos, isso não tem preço. Vamos para domingo com muita confiança para poder vencer e passar para a final, brigar por um tetracampeonato carioca que o Flamengo nunca conquistou. Todo mundo aqui tem a noção e a importância do que isso significa para o clube", disse Bruno Spindel, logo após a coletiva de apresentação do zagueiro Pablo

Como dito anteriormente, o Flamengo está nas semifinais da competição, contra o Vasco da Gama. No duelo de ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de pênalti marcado por Gabriel Barbosa. E por ter tido a melhor campanha na fase de pontos corridas, o Clube da Gávea possui a vantagem do empate. Ou seja, pode perder de até dois gols de diferença, que mesmo assim estará classificado para as finais da competição.

O confronto de volta entre Flamengo e Vasco da Gama será no próximo domingo (20), às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã.