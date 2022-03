Gustavo Henrique - Paula Reis / Flamengo

Gustavo HenriquePaula Reis / Flamengo

Publicado 18/03/2022 15:20

Rio - Gustavo Henrique, zagueiro do Flamengo, teve seu nome especulado no Internacional, nos últimos dias. Segundo o portal "Revista Colorado", o defensor conversou com um dos representantes do veículo, e comentou sobre uma possível negociação para o clube do Rio Grande do Sul. Confira:

A reportagem da Revista conversou com o zagueiro Gustavo Henrique nesta sexta-feira, dia 18. O defensor que foi procurado pelo Colorado se disse feliz no Flamengo, mas afirmou que o #Inter é um "grande clube".



Seria uma boa se confirmado a sua contratação? Opina! pic.twitter.com/QMskEVexoP — Revista Colorada (@RevistaColorada) March 18, 2022 Portanto, segundo o portal, o jogador afirmou a permanência no Rubro-Negro, mas elogiou o clube gaúcho, destacando ser um grande clube do futebol brasileiro. Portanto, segundo o portal, o jogador afirmou a permanência no Rubro-Negro, mas elogiou o clube gaúcho, destacando ser um grande clube do futebol brasileiro.

Ainda sem Gustavo Henrique, o Flamengo enfrentará o Vasco da Gama, no próximo domingo (20), pelo duelo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. A partida será realizada às 16h (horário de Brasíia), no Estádio do Maracanã. O Rubro-Negro pode perder por até dois gols de diferença, e mesmo assim estará classificado para as finais da competição.