Richarlison comenta sobre futuro de Pedro, do Flamengo: 'Deveria buscar novos ares'

Richarlison e Pedro atuaram juntos no FluminenseNelson Perez/Fluminense F.C.

Publicado 18/03/2022 14:55

Rio - O atacante Richarlison, atualmente no Everton, da Inglaterra, comentou, em entrevista ao portal "Goal", sobre o que pensa do futuro de Pedro, do Flamengo. Vale lembrar que os dois atacantes jogaram juntos no Fluminense. Segundo o "Pombo", o atual camisa 21 do Rubro-Negro deveria ir em busca de novos ares.

"Conheço muito bem o Pedro, converso com ele até hoje. É um cara gente fina demais. Torço muito por ele. Infelizmente, não deu certo na Fiorentina, teve que voltar para o Brasil. Agora, está no Flamengo, um grande clube. Mas acho que ele tinha que buscar novos ares, não dá para ficar só no banco", disse Richarlison, que completou dizendo que Pedro não está satisfeito em ser reserva do Rubro-Negro:

"Conhecendo o Pedro, creio que ele não está satisfeito, não está feliz em só entrar no segundo tempo. Querendo ou não, isso é muito ruim para o jogador. Um jogador do talento do Pedro não pode ficar só no banco. Jogando mais, ele com certeza conseguirá chegar à Seleção novamente", destacou o atacante.

Nas últimas semanas, a novela entre uma possível negociação de Pedro com o Palmeiras vem chamando a atenção dos torcedores de ambos os clubes. No entanto, sempre que perguntados, os dirigentes do Rubro-Negro, Marcos Braz, Bruno Spindel e Rodolfo Landim, negam qualquer negociação com o Alviverde, um dos seus rivais diretos no Brasil.