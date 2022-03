Paulo Sousa vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/03/2022 18:07

Rio - O técnico Paulo Sousa, do Flamengo, já tem seu favorito para substituir Bruno Henrique no clássico contra o Vasco, no próximo domingo, pela semifinal da Taça Guanabara. De acordo com o "GE", a tendência é que Lázaro comece a partida no lugar do camisa 27, que sofreu uma luxação no ombro.

Desde que chegou ao Flamengo, Paulo Sousa gostou do futebol de Lázaro e o adotou como xodó. Sendo assim, a tendência é que o português mande a campo o time com Hugo, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei (Matheuzinho), Willian Arão, João Gomes (Andreas Pereira) e Lázaro; Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel.

Na primeira partida da semifinal, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 com gol de Gabigol. Portanto, um empate basta para que o Rubro-Negro garanta vaga na final do Carioca.