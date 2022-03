Flamengo amplia parceria com ENS nos esportes olímpicos - Foto: Paula Reis/Flamengo

Flamengo amplia parceria com ENS nos esportes olímpicosFoto: Paula Reis/Flamengo

Publicado 18/03/2022 20:34

Rio - O Flamengo ampliou a parceria com a Escola de Negócios e Seguros (ENS) até 2024. A instituição seguirá como apoiadora dos esportes olímpicos, e, além do patrocínio à equipe de natação, oferecerá 110 bolsas de estudos integrais em cursos de graduação e de MBA para torcedores, colaboradores e atletas em situação de vulnerabilidade social. O presidente Rodolfo Landim celebrou.



- Antes de mais nada quero agradecer a confiança da ENS de estar renovando conosco por mais três anos. Sem dúvida irá nos ajudar a programar o próximo ciclo e a planejar com equilíbrio. São recursos bastante significativos, representam cerca de 20%, e vão nos ajudar a obter resultados se não iguais aos da última temporada, ainda melhores - afirmou o mandatário do clube.



De olho no atual ciclo olímpico, o convênio dura até 2024, ano da próxima edição dos Jogos Olímpicos, em Paris. Segundo o acordo, a ENS mantém os naming rights do time de natação, que seguirá se chamando Equipe de Natação Flamengo/ENS. Além disso, continua como patrocinadora dos esportes olímpicos do clube, com direito a diversas ações de marketing, como aplicação da marca nos uniformes de treino e de competição, e nas mídias sociais.



A visibilidade da marca obtida pela ENS em um ano de parceria com o clube, e agora renovada por mais um triênio, pode ser traduzida em números. Nesse primeiro período, a Escola alcançou 7,1 milhões de pessoas nas redes sociais, com mais de 350 mil interações e 75 mil visualizações da marca ENS na FlaTV.



Lucas Vergilio, presidente da ENS, e Tarcísio Godoy, diretor geral da instituição de ensino, estiveram presentes na Sede da Gávea, onde o acordo foi assinado, com o presidente Rodolfo Landim, do Flamengo, e celebraram a extensão da parceria.



- É pela educação que vamos mudar o País. A excelência que a ENS busca em seus cursos, reconhecidos com a nota máxima do MEC, é a mesma que o Flamengo mantém no esporte - declarou Lucas Vergilio, presidente da ENS.



- Esta é uma parceria para o Brasil. Ao mesmo tempo que oferece aos jovens um futuro que vai além do ciclo esportivo, a Escola de Negócios e Seguros poderá aumentar a visibilidade de sua marca nas diversas regiões do Brasil onde a marca do clube carioca é conhecida - complementou Tacísio Godoy.