Zagueiro Fabrício Bruno em ação pelo FlamengoFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/03/2022 18:58

Rio - O zagueiro Fabrício Bruno não poupou elogios para exaltar a parceria com David Luiz no Flamengo. O jogador de 26 destacou, em entrevista no quadro "Resenha de Craque", na "FLA TV", o quanto tem sido acolhido pelo Rubro-negro.

"Foi uma recepção extremamente calorosa pela torcida, pelo clube. Também fui muito bem recebido pelos jogadores. Vestir o manto sagrado é realização de um sonho não só meu, mas também da minha família", destacou Fabrício Bruno.

O jogador aproveitou também para elogiar o zagueiro David Luiz, companheiro de defesa no Flamengo e um de seus ídolos. Fabrício destaca que é "um sonho realizado" atuar ao lado do experiente atleta.

"Jogar ao lado do David Luiz também é um sonho realizado. Ele é um cara que sempre acompanhei pela televisão, até joguei no videogame com ele. É um cara que nos passa conselhos no dia a dia, nos ensina muito.. Trata-se de uma pessoa extremamente vitoriosa na carreira", afirmou.

Fabrício Bruno projetou o confronto do Flamengo contra o Vasco, no domingo, pelo jogo da volta na semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-negro tem a vantagem por ter vencido o primeiro duelo por 1 a 0, na última quarta-feira.

"Clássicos são sempre decididos em detalhes, independentemente da divisão na qual esteja um dos rivais. Há muita competitividade em campo, ainda mais envolvendo um jogo decisivo. Caso a gente iguale na competividade, a nossa qualidade técnica vai ter de se sobressair", concluiu.