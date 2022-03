Gerson - Reprodução

GersonReprodução

Publicado 18/03/2022 19:09

Rio - O meio-campista Gerson, atual jogador do Olympique de Marseille, da França, é um dos jogadores mais queridos pela torcida do Flamengo, mesmo não atuando mais pelo clube. No começo da noite desta sexta-feira (18), um pai publicou um vídeo de seu filho em uma rede social. No vídeo, o jovem Henrique, de apenas seis anos, está chorando pois viu uma propaganda de Gerson sem a camisa do Flamengo.

Pouco tempo depois da publicação do vídeo, Gerson respondeu o jovem, e fez uma promessa que alegrou a torcida do Rubro-Negro. Confira:

Meu amigão, fica firme aí e muito obrigado. Por causa de todo esse carinho que a nossa história foi linda.



O Coringa tá feliz, em um grande clube, assim como o nosso Mengão.



Quando você for adolescente, nos encontraremos no Maracanã. Enquanto isso eu torço daqui. VAPO https://t.co/wuQCvu4YlF — Gerson Santos (@GersonSantos08) March 18, 2022

Após a publicação, muitos torcedores fizeram brincadeiras sobre a frase postada por Gerson, e por um possível retorno do meio-campista:

PARA DE FAZER CRIANÇA CHORAR (EU) E VOLTE AGORA — Poetas (@poetasfla1) March 18, 2022