Comemoração de Gabigol contra o Vasco gerou polêmicaDivulgação

Publicado 19/03/2022 16:06

Rio - O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, comentou neste sábado sobre a possível denúncia contra Gabigol por sua comemoração contra o Vasco. Em sua conta nas redes sociais, o dirigente ironizou o desejo da procuradoria de levar o atacante ao TJD.

"A Procuradoria não é o TJD. Ela pode acusar do que quiser, mesmo de coisas absurdas, cada um com sua consciência. Condenar é outra coisa. Isso vai depender dos auditores, são eles que julgam", escreveu.

Ao marcar o gol da vitória do Flamengo contra o Vasco, na última quarta-feira, Gabigol comemorou diante da torcida vascaína colocando a mão nos ouvidos. Alguns jogadores do Cruzmaltino não gostaram da atitude do artilheiro rubro-negro.