Publicado 19/03/2022 15:31

Rio - Pouco mais de um ano e meio depois da saída de Jorge Jesus do Flamengo, o nome do ex-treinador do Benfica segue sendo muito falado por torcedores do Rubro-Negro, especialmente em comparações com o atual técnico do time, o também português Paulo Sousa.

Nesta última semana, o jornalista Flávio Prado comentou sobre os dois treinadores, e afirmou que o currículo de Paulo Sousa é bem mais amplo que o de Jorge Jesus.

A afirmação de Flávio, no entanto, gerou descontentamento de torcedores nas redes sociais. O jornalista Thiago Asmar, conhecido como "Pilhado", discordou veementemente da fala de Flávio Prado. Confira o que disse o jornalista:

"De treinador? Ele não ganhou nada. Gente, que loucura isso, o Paulo Sousa treinou a Seleção da Polônia. O Jorge Jesus é tricampeão português, é campeão da Libertadores, do Brasileirão. Ele (Paulo Sousa) não ganhou nada. O Jorge é tricampeão português, tem Libertadores e Brasileiro. O Paulo Sousa não tem título. O Flávio Prado só pode estar de brincadeira", disse Pilhado, que completou:

"O Flávio falou isso achando que ninguém ia saber, mas eu sei. Estamos falando de Benfica, tricampeão português, só ai ele já ganha do Paulo Sousa como treinador. Teve título pelo Sporting. Não pode falar que um cara que ganhou na Hungria, em Israel e na Suíça tem mais currículo", finalizou Thiago Asmar.