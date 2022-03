Gabigol - Gilvan de Souza/Flamengo

GabigolGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/03/2022 13:17

Rio - O Flamengo e outros clubes brasileiros podem ter alguns jogos transmitidos com exclusividade pelo Facebook na Libertadores deste ano. De acordo com o portal "Notícias da TV", a rede social ainda não chegou a um acordo para renovar com o Grupo Disney o acordo para o compartilhamento de partidas do torneio.

Segundo o veículo, o impasse entre as empresas é relacionado a questão financeira. As duas marcas correm para conseguirem chegar a um acordo, já que a fase de grupos do torneio terá seu pontapé inicial já na próxima semana.

Antes do acordo entre Facebook e Disney, a rede social exibia com exclusividade uma partida por semana.