DeyversonReprodução

Publicado 19/03/2022 21:46 | Atualizado 19/03/2022 21:50

Autor do gol do título da Libertadores de 2021 sobre o Flamengo, Deyverson vive os últimos dias de Palmeiras. Neste sábado, o jogador deu mais um indício que não irá permanecer no Verdão. Em sua conta oficial do Instagram, o atacante postou a seguinte mensagem: Vou sentir muita saudade, falta pouco", além de um emoji de choro.

Muitos alviverdes responderam com mensagens de apoio, sobretudo lembrando o gol do título da Libertadores do ano passado, contra o Flamengo.

Deyverson tem contrato com o Palmeiras apenas até junho. O clube optou por não renovar o vínculo, e ele sairá de graça.



Além do gol do título da Libertadores, o atacante marcou o gol da vitória sobre o Vasco, em 2018, partida na qual o Palmeiras conquistou o Brasileirão.



Com poucas chances com Abel Ferreira neste ano, Deyverson jogou oito partidas, apenas uma como titular.