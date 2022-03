Marinho - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Marinho Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 20/03/2022 10:34

Rio - Mesmo com pouco tempo de clube, Marinho já virou um dos principais xodós da torcida do Flamengo. Mesmo tendo constantemente seu nome gritado nos estádios, o atacante , que estava atuando no Santos, não tem tido tantas oportunidades com o técnico Paulo Sousa. Em meio a isso, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, comentou sobre a situação do jogador.

"O Marinho era titular absoluto no Santos, mas sabia que viria para disputar posição no Flamengo. Isso é ele, o Pedro também. Não vamos defender nenhum jogador aqui, tenho boa relação com todos do grupo. O que eu posso falar é o seguinte: o jogador quando vem para cá, coloca à disposição do treinador e do Rubro-Negro. Não posso falar mais do que isso", disse Marcos Braz.

Desde que chegou ao Flamengo, Marinho disputou 8 partidas e marcou um gol, logo na sua estréia, contra o Boavista. No Rubro-Negro, o atacante atuou em 246 minutos, trazendo uma média de 30 minutos em campo por partida disputada.