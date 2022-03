Paulo Sousa e Maestro Júnior em uma escola de futevôlei - Reprodução/Instragram

Publicado 20/03/2022 13:12

Rio - O português Paulo Sousa, treinador do Flamengo, está morando no Rio de Janeiro a pouco mais de dois meses. Mesmo com pouco tempo na Cidade Maravilhosa, o técnico do Rubro-Negro já parece estar bem adaptado ao local. No último sábado (19), Júnior, um dos maiores ídolos do Flamengo, fez uma postagem em uma rede social, e revelou que encontrou Paulo Sousa numa escola de futevôlei, e até mesmo jogou com o treinador. Confira:

"Ontem por coincidência encontrei o Paulo na rede do Beach Training, onde me exercito com o professor Miguel Habib, encontrei o Paulo Sousa figura pra lá de educada! Boa sorte pra ele no comando do Fla!!”, publicou Maestro Júnior.