Pedro Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/03/2022 10:47 | Atualizado 21/03/2022 11:03

Mirado pelo Palmeiras recentemente, Pedro, do Flamengo, pode voltar a ser o centro das atenções na próxima janela de transferências. Segundo o jornalista Guillem Balague, seis clubes da Europa estão de olho no jogador: Real Betis, Sevilla, Brighton, Southampton, Wolverhampton e Crystal Palace.

Tendo em vista recusa da proposta de 20 milhões de euros (R$ 111,2 milhões), além de incluir dois jogadores no negócio, feita pelo clube Alviverde, de acordo com o jornalista, o clube carioca não vende seus jogadores para rivais. Contudo, venderia para times europeus.

No Twitter, Guillem Balague ainda definiu Pedro como um grande centroavante, com um bom controle de bola e artilheiro regular, que agora está sob a sombra de Gabigol, que recebeu uma oferta do West Ham, em janeiro.

A tendência é que o Flamengo receba uma nova proposta pelo jogador no meio do ano, quando se encerra a temporada na Europa e abre a janela. A multa rescisória do atacante para o exterior é avaliada em 60 milhões de euros (R$ 333,6 milhões).