Rio - O comentarista Vampeta, da "Jovem Pan", saiu em defesa de Paulo Sousa nesta segunda-feira. Durante o programa "Bate Pronto", o ex-jogador disparou que o técnico português "só tem três meses de Brasil e já querem a perfeição da bola". O desempenho do Flamengo no início desta temporada divide opiniões.

"O cara só tem três meses de Brasil, e já querem a perfeição da bola. A temporada está no começo, quando as principais competições como Brasileiro e Libertadores tiverem não podemos adivinhar o que vai acontecer. Mas o que tem agora é o Campeonato Carioca, o retrospecto dele vai ter que em cima dessa competição", disparou Vampeta.



"Ele eliminou o Vasco e está na final, gosto de acompanhar as entrevistas dele, pelo fato de ser muito direto, como a maioria dos portugueses. Achei que ele substituiu bem, gostei das entradas do Vitinho e do Marinho, João Gomes jogando bem. São pontos positivos que ele está tirando do elenco", completou.



Por outro lado, Vampeta afirmou que Paulo Sousa precisa ajustar alguns detalhes para melhorar o desempenho do Flamengo. Além disso, o ex-jogador que classificação para a final do Campeonato Carioca deveria impedir o forte questionamento com o trabalho do técnico português.

"O cara chegou em uma final de Campeonato Carioca e está sendo questionado? Vimos nesse final de semana alguns grandes times perdendo os seus clássicos, e o Paulo Sousa venceu e eliminou um rival. O placar poderia ter sido maior, o time perdeu alguns gols. Ele tem bons números no Flamengo e pode fazer uma grande temporada", concluiu.