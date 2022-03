Olivinha puxando uma música de torcida do Flamengo que alfineta o Vasco - Paula Reis/C.R. Flamengo

Publicado 21/03/2022 16:07

Rio - No intervalo do confronto entre Flamengo e Vasco da Gama, no último domingo (20), a diretoria do Clube da Gávea preparou uma ação especial, e levou os seus atletas de basquete ao Maracanã, para poderem fazer uma volta olímpica com o troféu do bicampeonato mundial do Rubro-Negro.

Antes da volta, o capitão da equipe e um dos ídolos do Flamengo, Olivinha, pegou o microfone para discursar para sua torcida. No entanto, no momento em que começou a falar, a torcida do Vasco começou a gritar, para evitar que os torcedores possam ouvir o que Olivinha estava falando.

No entanto, ao perceber a ação da torcida do Cruzmaltino, o jogador não cambaleou, e resolveu cantar uma das musicas de torcida do Flamengo alfinetando o Vasco.

Após o episódio, o jogador compartilhou o episódio nas redes sociais, e ainda comentou sobre a atitude. Confira: