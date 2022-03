Sormani cobra atitude de Pedro no Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/03/2022 15:53

Rio - A atuação de Pedro no clássico entre Flamengo e Vasco, no último domingo, pelo jogo da volta da semifinal do Carioca, chamou a atenção do comentarista Sormani, da ESPN. Na ocasião, o jornalista cobrou atitude do centroavante e afirmou que o jogador deveria priorizar a sua carreira e deixar o Rubro-negro.

"Pedro poderia estar na seleção brasileira, disputar a próxima Copa do Mundo, avaliado super bem pela mídia e torcida. Ele é muito acomodado. Qualquer cara com um perfil dele já teria batido na sala do presidente [do Flamengo] e dizer que não jogaria nesse time. Ele precisa jogar, disputar uma Copa do Mundo, talvez voltar para Europa. A única coisa que ele vai conseguir é passar no caixa e receber o salário", disparou Sormani no programa 'F360'.



Pedro é um dos sonhos do Palmeiras para esta temporada e o clube paulista chegou a investir pesado pela contratação do atacante. O Rubro-negro recebeu recentemente uma proposta por R$ 110 milhões e mais dois atletas pelo centroavante, mas a diretoria recusou a oferta.