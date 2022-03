Paulo Sousa no treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/03/2022 09:22

Em busca do inédito tetracampeonato do Campeonato Carioca, o Flamengo terá um tempo precioso de treinos para Paulo Sousa preparar a equipe. À espera do adversário, que sairá do confronto entre Botafogo e Fluminense, o Rubro-Negro se vê com nove ou dez dias livres até o primeiro duelo da final, que acontecerá dia 30 ou 31 de março (a Ferj ainda confirmará a data). E o treinador já projeta a preparação com trabalhos ofensivos e também de recuperação física e mental de jogadores.

"Vamos aproveitar para recuperar alguns jogadores. Não é só um trabalho no campo. Recuperar fisicamente e mentalmente. Existe também o cansaço mental pela complexidade do que pedimos. Vamos continuar a trabalhar muito, temos que estar preparados. Também faremos muitos trabalhos de finalização para sermos mais eficazes. Trabalhar a linha ofensiva. Os nossos volantes cresceram muito... encurtamento de distância, antecipações", explicou Paulo Souza.



Em seu início de trabalho pelo Flamengo, o treinador português disputará sua segunda decisão. Após perder a final da Supercopa do Brasil para o Atlético-MG, ele espera levantar o primeiro troféu pelo clube no Campeonato Carioca.



"O grande objetivo é o tetra. Tivemos uma vitória sem sofrer gol, e estamos trabalhando em cima disso. Vejo jogadores com bastante compromisso. Nem sempre regulares, mas com compromisso. Alguns com dificuldade de entendimento tático, o que é algo normal porque temos pedido coisas diferentes. Mas todos com muito compromisso. Precisamos de todos para traduzir nosso domínio com mais efetividade", resumiu.