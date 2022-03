Rodrigo Dunshee de Abranches - Luciano Belford

Publicado 20/03/2022 20:56

Depois da classificação do Flamengo à final do Campeonato Carioca ao bater o Vasco, neste domingo, por 1 a 0, com gol de Arão, o VP Jurídico e Geral do Rubro-Negro, Rodrigo Dunshee de Abranches, trocou farpas com um torcedor vascaíno e chamou o Cruzmaltino de "portuguesada".

Além de ser um discurso xenófobo, o dirigente do Flamengo, pelo visto, esqueceu que o atual treinador da equipe rubro-negra, Paulo Sousa, é português. A reposta de Rodrigo Dunshee foi tão infeliz que os próprios torcedores do Fla estão criticando a postagem.