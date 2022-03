Nunes e Gabigol foram homenageados pelo Maracanã - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Rio - Nunes e Gabigol, dois dos maiores ídolos da história do Flamengo, foram homenageados na Calçada da Fama do Maracanã, no começo da tarde desta terça-feira (22), deixando suas pegadas eternizadas no estádio.

Gabriel Barbosa e o Artilheiro das Decisões se juntaram a uma grande lista de nomes que foram homenageados e deixaram sua marca no estádio, como Pelé, Garrincha, Zagallo, Ademir Menezes, Vavá, Rivellino, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário, Zico, Roberto Dinamite, Marta, Eusébio, Beckenbauer, Petkovic, Ghiggia e muitos outros.

No evento, Gabigol agradeceu ao apoio dos jogadores do Flamengo, e ainda projetou o título do Campeonato Carioca.

"Muito feliz por esse momento. Agradecer a Deus, meus amigos e minha família. Agradecer também todo staff do Flamengo, e, principalmente, meus companheiros de equipe. Eles que levam a bola para eu fazer o gol. É uma honra usar a 9 que um dia foi sua (Nunes). Agradeço aos torcedores do Flamengo pelo carinho, respeito, e que a gente ainda comemore muitos gols. Minha forma de retribuir é dessa forma, dentro de campo. Que a gente consiga ganhar o Carioca para começar bem o ano. A torcida do Flamengo é inexplicável, não tem comparação, e eles também ajudam a balançar a rede", disse Gabriel Barbosa.

Nunes comentou sobre o gol mais bonito que já fez no estádio.

"Minha emoção é grande. Quando criança, em Feira de Santana, eu já tinha um sonho e objetivo, que era vestir a camisa do Flamengo e jogar no Maracanã. Eu realizei. E depois fui campeão do mundo por essa nação que respeito muito. O gol mais bonito foi contra o Atlético-MG, o gol do primeiro título do Brasileiro do Flamengo", disse.