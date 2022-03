Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Paulo SousaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/03/2022 12:26

Rio - O técnico Paulo Sousa vem promovendo uma grande mudança no Flamengo. Com variações táticas e dando chances para jovens como Lazaro e João Gomes, alguns medalhões vem perdendo espaço com o técnico português. Alguns deles, inclusive, estão fora dos planos e não devem permanecer.

Dois deles fazem parte da geração 1986. O goleiro Diego Alves e o meia Diego Ribas não estariam nos planos do técnico e dificilmente terão seu contrato, que se encerra no fim do ano, renovados. Outros atletas que não devem seguir são: Mauricio Isla e Renê.

Todos os quatro jogadores têm contratos com o Flamengo até o fim do ano. Com isso, teoricamente vão seguir até o término de 2022, porém, caso recebam alguma sondagem de outros clubes, podem acabar deixando o Rubro-Negro de forma antecipada.