Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

ArrascaetaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/03/2022 16:31

Rio - O Flamengo deverá ter o apoiador De Arrascaeta nos dois jogos da final do Campeonato Carioca. A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) marcou a primeira partida da decisão para o próximo dia 31. Com isso, o jogador, de 27 anos, já terá retornado dos serviços prestados para a seleção uruguaia.

Arrascaeta já está com o elenco celeste para as últimas rodadas das Eliminatórias. O jogador deverá entrar em campo na próxima quinta-feira contra o Peru, em Montevidéu, e também no próximo dia 29, contra o Chile, em Santiago. Caso, o primeiro jogo da final do Carioca fosse no dia 30, o jogador do Flamengo dificilmente teria condições de atuar, porque teria defendido a seleção do seu país em menos de 24 horas.

Além de Arrascaeta, o lateral-direito Mauricio Isla também foi chamado para defender a sua seleção nas Eliminatórias. No entanto, o chileno não vem sendo utilizado por Paulo Sousa e se tornou a terceira opção para o setor.