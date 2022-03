Gabigol projeta final do Flamengo no Carioca - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/03/2022 18:00

Rio - Principal astro do Flamengo , Gabigol viveu uma tarde especial hoje. Ao lado de Nunes, o atual camisa 9 do Rubro-Negro pôs os pés na Calçada da Fama do Maracanã e, além disso, aproveitou para dar uma cutucada e acirrar a rivalidade local às vésperas da final do Campeonato Carioca.



Quando perguntado no evento se preferiria Fluminense ou Botafogo como rival da decisão estadual, Gabi declarou o seguinte, aos risos:



- Eles que têm que ter medo da gente.



Contratado pelo Flamengo em 2019, Gabi soma 81 partidas vestindo o Manto no Maracanã, marcou 56 gols e deu 23 assistências. Os títulos pelo clube da Gávea são muitos também: dois Brasileiros (2019 e 2020), Libertadores (2019), Recopa Sul-Americana (2020), três Cariocas (2019, 2020 e 2021) e duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021).



O próximo título pode ser o Carioca deste ano, que seria o quarto seguido conquistado pelo Flamengo (de forma inédita). Gabi esteve nos três anteriores, sendo que, na atual edição, é o artilheiro isolado do torneio, com oito gols.

Em tempo: Fluminense e Botafogo jogam pela volta das semifinais neste domingo. Na ida, o Tricolor, que possui a vantagem de resultados iguais no agregado, venceu por 1 a 0, na última segunda-feira. E vale dizer que as finais serão realizadas nos dias 31 de março e 3 de abril.