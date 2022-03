Fábio Luciano - Reprodução

Publicado 22/03/2022 17:09

Rio - O comentarista Fábio Luciano, da "ESPN", questionou o desempenho do Flamengo no início desta temporada. Nesta terça-feira, o ex-zagueiro do Rubro-negro cobrou "padrão" do técnico Paulo Sousa e aproveitou para afirmar que o treinador português "desconfortou" três jogadores do clube carioca.

Com passagem pelo Flamengo entre 2007 e 2009, o comentarista Fábio Luciano alertou que o período de testes "passou da hora" para o técnico Paulo Sousa. As modificações na formação da equipe rubro-negra não agradaram o ex-jogador.

"Eu acho que ele fez muitas mudanças e desconfortou alguns jogadores. Ele mexeu na posição de Éverton Ribeiro, desconfortou o Everton. Ele não achou uma posição para o Marinho, desconfortou o Marinho. Ele mexe no Gabigol para jogar com o Pedro, empurra o Gabriel e desconforta ele", disparou Fábio Luciano.



"Então, ele fez muitas experiências. Ele foi contratado para testar novos esquemas? Tudo bem, mas já deu o tempo. Acho que agora é a hora de absorver tudo, entender onde os jogadores conseguem desempenhar melhor e dar ao Flamengo um padrão de jogo. O Flamengo está vencendo, torcedor comemorou a vitória contra o Vasco, mas para Libertadores e Brasileiro ainda não mostrou o que o flamenguista está acostumado a ver", completou.