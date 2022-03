Novo casaco do Flamengo - Reprodução

Novo casaco do FlamengoReprodução

Publicado 22/03/2022 19:43

Rio - A Adidas, fornecedora de material esportivo do Flamengo, liberou na tarde desta terça-feira (22), imagens do novo casaco do Rubro-Negro da linha Teamgeist. Confira as imagens:

Novo casaco Teamgeist do Flamengo Reprodução

Novo casaco Teamgeist do Flamengo Reprodução

Novo casaco Teamgeist do Flamengo Reprodução

Novo casaco Teamgeist do Flamengo Reprodução

O modelo foi divulgado no site da Adidas de Portugal, e estava a venda por 90 euros (cerca de 490 reais, na cotação atual). No site brasileiro ou nas redes sociais da empresa alemã não há nenhuma imagem do modelo.

Portanto, não se sabe ainda sobre a data de lançamento do produto no Brasil. Vale lembrar que no final de 2021, a Adidas lançou a coleção Teamgeist para o Flamengo e mais seis clubes. São eles: Ajax, Juventus, Arsenal, Bayern de Munique, Manchester United e Real Madrid.