Goleiro Santos, do AthleticoJosé Tramontin/athletico.com.br

Publicado 23/03/2022 13:46

Rio - O futuro do goleiro Santos continua indefinido. O Flamengo tem interesse na contratação do jogador do Athletico-PR, porém, o valor pedido pelo Furacão é considerado alto pelo clube carioca. De acordo com o portal "Goal", o Fla aceitaria pagar cerca de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 13,5 milhões) pelo arqueiro.

O valor ainda é inferior ao pedido pelo Furacão. O portal informou que o clube paranaense gostaria de receber cerca de 3,5 milhões de euros (algo em torno de R$ 19 milhões na cotação atual). De acordo com o site, o clube paranaense deverá resistir à oferta pro considerar o Flamengo um clube capaz de desembolsar o valor pedido inicialmente pelo clube.

Santos é um dos principais destaques do Athletico-PR e atua no clube há mais de uma década. Ele esteve presente e foi peça importante nos últimos títulos conquistados pelo clube: duas Sul-Americanas (2018 e 2021) e uma Copa do Brasil (2019).