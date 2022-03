Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/03/2022 11:47

Rio - Após eternizar os seus pés na Calçada da Fama no Maracanã, Gabigol falou da sua relação com o Flamengo. O jogador, de 25 anos, que é um dos maiores ídolos da história do clube carioca, afirmou que sente muito prazer de defender o Rubro-Negro e também abordou o reconhecimento dos torcedores.

"Eu tento levar isso com naturalidade, até porque eu sei que o próximo jogo é sempre o mais importante. Como eu sempre falo, eu agradeço muito a torcida, eles me fazem querer ficar mais tempo no Flamengo e me fazem mais feliz. Então é muito bom poder viajar o Brasil inteiro e sentir o carinho deles", afirmou.

O artilheiro também abordou a sensação que tem ao vestir a camisa do Flamengo. Gabigol ressaltou que tem dimensão da importância que defender o clube carioca.

"No final de tudo, se um dia eu for embora, quero olhar para trás e ter essa dimensão. Eu tento aproveitar esses momentos como se fosse o último. Quando eu boto a camisa do Flamengo, não só nos jogos, mas também nos treinos, eu tento dar o meu máximo porque eu sei que represento uma Nação inteira", concluiu.