Vice de futebol do Flamengo - Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 23/03/2022 14:20

Rio - Nesta tarde, o Flamengo se reapresenta para dar início à preparação visando as finais do Campeonato Carioca. E, recentemente, Diego Alves, Isla, Renê e Diego Ribas teriam sido informados que os seus respectivos contratos, a encerrarem em dezembro deste ano, não serão renovados. Marcos Braz disse que "nada será analisado" no momento. E explicou.



- Não será analisado agora, até por inteligência. Tenha certeza que essa decisão será tomada de maneira mais tardia possível - disse Braz, em entrevista à "ESPN".

A informação a respeito do quarteto foi dada, inicialmente, pelo jornalista "Venê Casagrande", do jornal "O Dia" e do canal "SBT" . Diego Alves, Isla, Renê e Diego Ribas têm tido pouco espaço com Paulo Sousa, sendo o goleiro quem teve a minutagem reduzida de forma mais brusca, pois virou reserva de Hugo Souza. Já o chileno, que era titular nos anos anteriores, tem revezado com Matheuzinho e Rodinei na ala direita, mas, recentemente, cometeu um ato de indisciplina e perdeu mais pontos com o técnico português.

Com sete dias para Paulo Sousa treinar o time, o Fla espera agora o vencedor do confronto entre Fluminense e Botafogo para saber o rival nas finais. Na ida das semi, o Tricolor, que já possui a vantagem do placar igual no agregado, venceu por 1 a 0. O primeiro jogo da decisão estadual será no dia 31 deste mês.