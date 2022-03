Paulo André, do 'BBB', é torcedor do Flamengo - Reprodução / Instagram

Paulo André, do 'BBB', é torcedor do FlamengoReprodução / Instagram

Publicado 23/03/2022 17:57

Rio - Sem notícias do Flamengo há mais de dois meses, Paulo André aproveitou seu Raio-X do "BBB" na manhã desta quarta-feira para falar sobre seu clube de coração. Após Galvão Bueno participar de uma ação na casa narrando um jogo de "totó humano", o velocista aproveitou para mandar boas energias ao Rubro-Negro e Gabigol.

"Teve um jogo muito maneiro de futebol e lembrei do Mengão. Saudações rubro-negras! Espero que o Mengão esteja mandando muito bem, Gabigol deitando", disse o participante.

PA também afirmou que uma das primeiras coisas que fará após assistir ao reality será assistir a um jogo do Flamengo no Maracanã.

RAIO-X | (23/03)



O Paulo aproveitou o raio-x para dizer que a dinâmica de futebol, o fez lembrar do Flamengo. E ainda mandou saudações rubro-negras. #TeamPA #BBB22 pic.twitter.com/EzLdPMDris — Paulo André (@iampauloandre) March 23, 2022

"O Gustavo chegou com a informação de que o Marinho está no Mengão, espero que esteja deitando também na ponta esquerda, Bruno Henrique, Arrasca, Everton Ribeiro... Esquece! Mengão deve estar voando com novo técnico também. Saudades! Uma das primeiras coisas que vou fazer quando sair daqui é ir ao Maraca ver o Mengão!", afirmou.