Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Publicado 23/03/2022 16:15

Rio - O Flamengo está em viés de oficializar a contratação em definitivo de Andreas Pereira, atualmente emprestado pelo Manchester United até junho deste ano. Nesta quarta-feira, Rodolfo Landim, após eleição do novo presidente da CBF, foi questionado acerca do tema ao atender jornalistas na sede da entidade, na Zona Oeste do Rio. Pedro e Paulo Sousa também estiveram em pauta, aliás.



Andreas Pereira e Pedro Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

- Ele é jogador do Flamengo e tem contrato até o meio do ano. E gostamos muito do jogador. A gente teve várias conversas com o Manchester United. Posso dizer que o Flamengo gosta muito do jogador. Eventualmente vamos poder contar com ele, é que a gente deseja - disse o presidente do Flamengo.

Por um contrato até dezembro de 2026, o Rubro-Negro pode desembolsar 10,5 milhões de euros (R$ 63 milhões) junto ao Manchester United, que permaneceria com 25% dos direitos. A ver os próximos capítulos da transação, bem encaminhada para a assinatura do camisa 18 com o clube carioca.

ASSUNTO PEDRO



Outro assunto em pauta no Flamengo há alguns meses tem Pedro como protagonista. O Palmeiras fez mais uma de oferta para ter o centroavante, cujo vínculo com o Rubro-Negro expira em 2025 e há uma multa rescisória de cerca de R$ 550 milhões, mas não obteve êxito. Landim voltou a rechaçar a possibilidade de o camisa 21 sair.



- O Pedro tem um contrato de longo prazo com o Flamengo e uma multa contratual. Se pagarem a multa contratual e ele (Pedro) quiser aí, o Flamengo vai ter que deixá-lo ir embora. Fora isso, é difícil. O Flamengo fez um esforço muito grande para poder montar esse plantel, e estamos muito felizes com o que temos.



DISPUTA NO CARIOCA



Já quanto aos primeiros dias de trabalho de Paulo Sousa no Flamengo, classificado à final do Cariocão, Landim respondeu o seguinte:



- A gente sabia que o Carioca ia ser misturado, como uma pré-temporada. Conseguimos chegar entre os dois primeiros. E agora não, está afunilando de fase, estamos esperando o que vai acontecer.

Com sete dias para Paulo Sousa treinar o time, o Fla espera agora o vencedor do confronto entre Fluminense e Botafogo para saber o rival nas finais. Na ida das semi, o Tricolor, que já possui a vantagem do placar igual no agregado, venceu por 1 a 0. O primeiro jogo da decisão estadual será no dia 31 deste mês.