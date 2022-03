Lazaro ganha oportunidades desde a chegada de Paulo Sousa - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 23/03/2022 19:00

Um dos garotos do Ninho que está se destacando no Flamengo em 2022, Lázaro foi o convidado desta quarta do programa "Resenha de Craque", da FlaTV, e falou sobre o ambiente no elenco profissional. Em meio aos elogios a David Luiz, o camisa 13 também revelou o apelido dado pelo zagueiro a ele e Matheus França, outra joia: "Caju e Castanha", a dupla de músicos de Recife.



"Foi do nada, estava malhando com o França e o David chegou e falou: "E ai, Caju e Castanha". Ai já era, chegou o Rodinei, Andreas... Agora ficam nos chamando assim toda hora", disse Lázaro, que leva a brincadeira na esportiva.



Brincadeiras à parte, Lázaro revelou que David Luiz é um dos atletas que costuma conversar e o tem ajudado nesta transição para o time profissional. Além disso, o meia-atacante destacou a confiança passada por Paulo Sousa e sua comissão técnica, que chegou ao clube em janeiro. Sob o comando do português, Lázaro atuou em 8 de 12 partidas, fez 2 gols e deu 4 assistências.



"A chegada do Mister e toda comissão tem me ajudado bastando, me dando suporte. A confiança que ele tem me dado, e a todo elenco, é importante para estar seguindo e aprendendo. O Mister vem de uma cultura diferente, da Europa, só tenho a crescer e evoluir cada vez mais", afirmou Lázaro à "FlaTV".



Confira outras respostas do meia-atacante Lázaro, camisa 13 do Flamengo:



Função como ala esquerdo



O principal é, ao pegar essa bola pelo lado esquerdo, é a projeção e encarar o adversário, mas levanto a cabeça para ver a movimentação dos demais. Arrascaeta, Pedro, Gabigol... Isso tem me ajudado demais. Todos sabem que são grandes jogadores e, dentro de campo, fica mais fácil para jogar com eles.

Parceria com Arrascaeta



A gente em se aproximado muito mais, é um cara que tem me ajudado bastante. Fala comigo sempre antes dos jogos, como gosta de receber a bola, e isso facilita cada vez mais. Tem ajudado bastante, mas outros grandes jogadores também.



Conselhos de David Luiz



O David é um ser humano que tem me ajudado bastante. Só tenho a agradecer pelo suporte. Sempre procura conversar, dar conselhos. Só tenho a evoluir.